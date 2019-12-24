Полиция и ФСБ обнаружили в Екатеринбурге подпольный цех с водкой BMW и Lada Sedan

Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области совместно с представителями УФСБ по региону, Росгвардии и управления Росалкогольрегулирования обнаружили в Екатеринбурге нелегальный цех по производству алкоголя, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Во время спецоперации задержали четырёх человек: трёх жителей Екатеринбурга и мигранта. В полиции считают, что они организовали нелегальный цех в одном из гаражных боксов, где находились оборудование для приготовления алкоголя, приборы для наклеивания этикетки, тара и готовые коробки с продукцией. Общее количество изъятых бутылок более 26,4 тысячи штук, а общий объём нелегального алкоголя превышает 14 тысяч литров.

Задержанные подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки известных торговых брендов: Bacardi, Hennessy, Jameson, Bosca, Хортия. В то же время в ассортименте были и оригинальные наименования.

«Среди предновогодних "сюрпризов" есть водка с громкоговорящими названиями, такими как Lamborghini, Porshe, BMW, Mercedes-Benz, Lada Sedan. В реальности наименований даже не существует. Это своего рода маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но внешне красивым и необычным товаром», — отметил Валерий Горелых.

По факту обнаружения подпольного производства главное следственное управление МВД региона возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.