Полиция Екатеринбурга задержала жителя Нижнего Тагила, который крал деньги с банковских карт

Полиция Екатеринбурга задержала 21-летнего жителя Нижнего Тагила, который подозревается в серии похищений денег с банковских карт с помощью мобильных телефонов. Молодой человек заходил в офисные здания и просил у работников одолжить ему на пару минут мобильный телефон, чтобы позвонить. Через мобильные сервисы управления банковским счётом он переводил деньги на свой номер и возвращал телефон.

«Отойдя в сторону, он посредством мобильных сервисов управления банковским счётом запрашивал баланс карты владельца телефона. После этого подозреваемый просто переводил деньги на свой номер и возвращал телефон. Как признался сам задержанный, один из потерпевших даже заметил списание средств и похищенное пришлось вернуть», — рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Тагильчанин работал охранником в торговом центре и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы по статье 158 УК РФ.