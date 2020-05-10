Полиция Екатеринбурга 9 Мая составила 880 протоколов на нарушителей самоизоляции

В День Победы полицейские Екатеринбурга составили 880 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Об этом в своём Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос подписчика, почему «сотни человек пришли отметить 9 Мая, наплевав на ограничительные меры».

Больше всего горожан было в центре города, где проходил проезд военной техники и авиапарад, устроенный ЦВО. Многие гуляли до вечера, чтобы посмотреть праздничный салют, место проведения которого до последнего держалось в секрете.

«Мы настоятельно рекомендовали всем жителям и организациям воздержаться от проведения каких-либо мероприятий, способных спровоцировать скопление людей. При этом думаю, что с учётом такой летней погоды, которая была вчера, людей на улицах города всё-таки было значительно меньше, чем даже в обычный погожий день. Онлайн-трансляции, проведение в новом формате традиционных акций позволили многим уральцам провести праздник дома и соблюсти режим самоизоляции. И таким людям я за это очень благодарен», — написал Куйвашев.

Он также напомнил, что во многом именно от самоизоляции зависит, как скоро в области начнётся поэтапный выход из режима ограничений.

«Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день (9 мая) и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов. [...] Наказывать рублём всех? Боюсь, мы с вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы. Все вроде бы люди взрослые, но, к глубокому сожалению, не все у нас могут себя вести соответствующим образом. Гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят — вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус. Сегодня плюс 15–20, завтра что будет — плюс 40? А могут ведь и минусы быть», — рассказал губернатор.

Напомним, ранее Куйвашев продлил особый режим на территории Свердловской области до 18 мая, чтобы к этому времени понять, «как отразится несоблюдение определённой частью жителей требований безопасности, введённых в регионе».

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