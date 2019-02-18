Полиция Амстердама отпустила журналистку «Новой газеты» и сотрудницу «Мемориала»

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву отпустили из отделения полиции в аэропорту Амстердама, со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову пишет «Интерфакс».

По её словам, полиция объяснила действия необходимостью дополнительной проверки документов.

«Как мы поняли, полицейские увидели, что паспорт Миланы Бахаевой был выдан в Чечне, и решили дополнительно проверить её документы, а Елену Милашину задержали за компанию», — сказала Прусенкова.

Он также уточнила, что, по словам представителей полиции, задержания не было.

«То, что имело место, — это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и т. д). Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в помещение», — процитировала пресс-секретарь слова приграничной полиции Нидерландов.

Она добавила, что ранее изъятый у журналистки телефон был ей возвращён.

В свою очередь, корреспондент «Новой газеты» рассказала, что причина её задержания не установлена, вопросов о цели пребывания ей не задавали. Бахаеву остановили в аэропорту для проверки целей визита в Нидерланды. Милашина ожидала сотрудницу «Мемориала» в аэропорту, когда её попросили показать обратный билет в Москву, который у неё был в телефоне. Корреспондент «Новой» отметила, что нидерландские полицейские забрали у неё телефон. По её словам, после того как телефон вернули, он был на некоторое время заблокирован. Никаких вопросов относительно целей визита ей не задавали. Также Елена Милашина отметила, что спустя некоторое время представился только руководитель полицейских, другие сотрудники своих имён не называли.

Редакция «Новой газеты» поблагодарила коллег и посольство Нидерландов в России «за помощь и своевременную реакцию».