Полицейский из Нижнего Тагила стал бронзовым призёром чемпионата ГУ МВД по Свердловской области по стрельбе из боевого оружия

Представитель Нижнетагильского гарнизона Сергей Бобров занял третье место в личном зачёте на прошедшем накануне областном чемпионате по стрельбе из боевого стрелкового оружия среди сотрудников полиции. Соревнования проходили на полигоне НТИИМ «Старатель» и были приурочены к 100-летию со дня образования Главного управления МВД по Свердловской области.

В личном первенстве Сергей Бобров набрал 251 очко. На второе место с таким же количеством очков вышел представитель команды Управления по контролю за оборотом наркотиков главка Иван Ольков. Коллега Ивана по команде Евгений Дубов стал чемпионом, набрав 253 очка.

Участники выполняют стрельбу из автомата Калашникова из трех положений: лёжа, с колена и стоя по десять выстрелов. На выполнение каждого упражнения отводится 30, 40 и 50 секунд соответственно.

По условиям соревнований команды, в каждую из которых входили два участника, разбиты на две группы, исходя из численности личного состава территориальных органов.

В командном зачёте в первой группе точнее всех оказались бойцы спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления, второе место завоевали тагильчане, а бронза досталась представителям Серова.