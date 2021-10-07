Полицейский из Нижнего Тагила прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый»

7 октября стартовал второй этап голосования в конкурсе «Народный участковый — 2021». Во второй тур прошли 11 силовиков Свердловской области, в том числе 37-летний майор из Нижнего Тагила Сергей Мазур, сообщили в пресс-группе МВД «Нижнетагильское». Победитель будет представлять регион в финале конкурса.

Сергей пришёл в органы внутренних дел в сентябре 2007 года, сразу после срочной службы во внутренних войсках МВД РФ, которую проходил на территории Чеченской Республики. Сначала это была работа в тыловом подразделении, позже он стал помощником дежурного части местного отдела внутренних дел. В должности участкового Сергей работает около 11 лет.

Сергей Мазур награждён медалью «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени. Сейчас в ведении майора находится достаточно большая территория: улицы Верхняя и Нижняя Черепанова, территория бывшего завода, Верхневыйский парк и пляж. В летний период Сергей проводит профилактические беседы с любителями искупаться в неположенном месте, а также занимается профилактической работой по предупреждению дистанционных мошенничеств, уделяя особое внимание людям старшего возраста.

За тагильчанина можно проголосовать до 16 октября на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области по этой ссылке.