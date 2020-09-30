Полицейский из Нижнего Тагила пробился в финал регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» 

Старший участковый уполномоченный отдела полиции № 16 Нижнего Тагила Виктор Ширяев прошёл во второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России. За тагильчанина можно будет проголосовать с 7 октября на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Голосование продлится до 16 октября. Победитель регионального конкурса представит Свердловскую область на завершающем этапе на сайте МВД России.

Отметим, что на первом этапе Виктор Ширяев набрал 411 голосов и занял второе место. Отрыв от лидера составил всего 12 голосов.

Майор Виктор Ширяев служит в органах внутренних дел 13 лет. В зону ответственности полицейского относится частный сектор Гальянки, Горбуново и Голый Камень.