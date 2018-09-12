Общество

Полицейский из Нижнего Тагила претендует на звание «Народного участкового»

12.09.2018 15:32
Полицейский из Нижнего Тагила претендует на звание «Народного участкового»

Сегодня, 12 сентября, на сайте ГУ МВД России по Свердловской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». От Нижнего Тагила за это звание будет бороться участковый уполномоченный ОП № 18 старший лейтенант Алексей Попов. Отслужив в пограничных войсках три года, два из которых по контракту, Попов получил высшее образование в Уральском институте экономики, управления и права и в 2013 году поступил на службу в полицию.
Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, с начала текущего года Попов раскрыл 19 преступлений, выявил 67 административных правонарушений и задержал четырёх человек, находящихся в розыске.

Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» проводится в восьмой раз. На первом этапе, который продлится до 20 сентября, свердловчанам нужно выбрать лучшего участкового и проголосовать за него на сайте областного полицейского главка. По результатам второго тура лучший участковый примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса на федеральном уровне.

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