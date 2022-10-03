Полицейский из Нижнего Тагила попал в десятку полуфиналистов регионального этапа конкурса «Народный участковый»

Полицейский из Нижнего Тагила Александр Черепов попал в полуфинал всероссийского конкурса «Народный участковый». Тагильчанин стал одним из 10 сотрудников свердловской полиции, которые поборются за главный приз.

Только один из свердловских полицейских сможет отправиться на финал в Москву. Ознакомиться с анкетами участников и выбрать лучшего участкового в Свердловской области можно на сайте МВД, онлайн-голосование продлится с 7 по 16 октября.

«Цель данного мероприятия — повышение престижа службы и налаживание более конструктивного взаимодействия с населением по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Победившие в первом этапе теперь будут состязаться за право стать лучшим участковым на Среднем Урале, чтобы в итоге принять участие в финале конкурса в Москве. Стимул у офицеров достаточно высокий. В прошлом году победителю из Чеченской Республики руководством министерства был вручён внедорожник. Многие не знают, насколько важной и ответственной является профессия участкового. Он по роду своей деятельности всегда находится в более тесной связке с населением, нежели другие силовики. Неслучайно коллеги их называют в одном лице и прокурором, и полицейским, и судьёй, и главой районной администрации. Это происходит потому, что они вынуждены оперативно решать многие жизненно важные проблемы граждан», — отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Александр Черепов родился и вырос в Нижнем Тагиле. Два года проходил срочную службу в армии, после чего решил продолжить службу в органах внутренних дел. За его плечами 13 лет работы в группе задержания вневедомственной охраны. С 2016 года он работает в службе участковых уполномоченных, следит за порядком на участке № 1, который располагается на Руднике им. III Интернационала. Участок сложный, на его территории проживает более 5 тысяч человек, в основном жители частного сектора и коллективных садов.