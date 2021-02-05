Полицейские задержали мужчину за попытку расплатиться в магазине купюрой банка приколов

В селе Краснополье под Нижним Тагилом задержали 35-летнего мужчину, который хотел купить продукты, заплатив билетом банка приколов. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фальшивомонетчик вместе с двумя приятелями набрал в магазине товар на 1100 рублей. На кассе мужчина отдал кассиру «пятитысячную купюру», но женщина заметила подвох. Об инциденте она сообщила владельцу торговой точки. Подозреваемый, увидев, что работники продуктового засомневались в подлинности «купюры», покинул магазин. Двое приятелей последовали за ним.

Позже на место приехала следственно-оперативная группа. Участковый выяснил, что злоумышленник жил в соседней деревне Дрягуново в трёх километрах от Краснополья. Сотрудник МВД задержал и доставил его в отдел полиции, где мужчина сознался в содеянном.

Оказалось, что он нашёл банкноту случайно на улице в снегу около месяца назад. Тогда он просто прибрал её, а когда денег стало не хватать, решил расплатиться этой купюрой.

«Хотел шикануть перед новыми знакомыми, угостив спиртным, да ещё и наличными разжиться», — передают слова мужчины в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступление против личности, а в 2019 году был осуждён за угон трактора. Из тюрьмы его выпустили полтора месяца назад. Но сейчас ему вновь грозит до двух лет лишения свободы за покушение на мошенничество. А пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.