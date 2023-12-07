Полицейские задержали мужчину, который ограбил алкомагазин в Берёзовском

Полицейские задержали грабителя, который 2 декабря ворвался в магазин «Красное и Белое» в Берёзовском, ранил кассира и унёс выручку. Об этом редакции Е1 сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, добавив, что преступник в качестве оружия использовал ложку, рукоятка которой была заточена под лезвие.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый местный житель по кличке Павлик, который недавно освободился из колонии.

«Данный гражданин и ранее законопослушностью не отличался, в его биографии имеются судимости за причастность к хищению транспортного средства в 2015 году, за умышленное причинение вреда здоровью в 2017 году и за участие в незаконном обороте наркотических веществ в 2019 году. Тогда по материалам полиции суд признал его виновным и отправил на длительный срок в места лишения свободы. Наказание он отбывал в ИК-46 Невьянска», — рассказал Валерий Горелых.

Задержанный уже дал признательные показания. В настоящее время он содержится под стражей и отрабатывается сыщиками на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.