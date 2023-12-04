«Гони деньги, иначе зарежу». В Берёзовском грабитель с ножом ранил продавца алкомаркета и украл из кассы 28 тысяч рублей (ВИДЕО)

Вечером 2 декабря в одном из алкомаркетов Берёзовского произошло разбойное нападение. По данным полиции, сообщение о нём поступило в дежурную часть от фельдшера районной больницы.

«Примерно в 21:32 того дня в торговую точку зашёл злоумышленник, прикрыв физиономию капюшоном и шарфом, чтобы усложнить опознание. Приставив нож к горлу продавцу-кассиру, молодому человеку 1998 года рождения, и угрожая администратору, девушке 1993 года рождения, потребовал: "Гони деньги, иначе зарежу". Добычей ночного уральского гангстера стала сумма в размере 28 тысяч рублей, больше в магазине не было, после чего он спешно ретировался», — рассказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения торговой точки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение».