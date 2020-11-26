Полицейские спасли рыбака из Нижнего Тагила на Исетском озере

В ночь на 24 ноября в дежурную часть полиции Среднеуральска позвонил мужчина, который сообщил, что он находится на озере Исетском и ему нужна помощь. На место был направлен экипаж ППСП.

«Так как время действия происходило ночью, увидеть с берега рыбака не удалось, полицейские связались с ним по телефону и, двигаясь вдоль берега озера с включёнными маяками, пытались определить его точное местоположение. Когда мужчина увидел маяки и сообщил об этом по телефону патрульным, то сотрудники полиции, взяв фонарик и верёвку, стали продвигаться в сторону рыбака по льду. Так они прошли дальше середины озера, где и обнаружили рыбака. Сотрудники полиции вдвоём проводили спасённого испуганного рыбака до берега. После удачного спасения мужчину посадили в служебный автомобиль и обогрели», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Верхнепышминский».

Рыбак пояснил стражам порядка, что приехал на озеро из Нижнего Тагила утром и что уже был в этом месте в прошлом году. Мужчина решил заночевать на озере, но в 2 часа ночи к его палатке стала подступать вода. Рыбак испугался и позвонил по номеру 112.

Спасённый мужчина поблагодарил полицейских и пожелал другим рыбакам быть осторожнее и не выходить на неокрепший лёд.