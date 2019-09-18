Полицейские обнаружили в банке Нижнего Тагила фальшивую купюру

В одном из банков в центре Нижнего Тагила обнаружили фальшивую 500-рублёвую купюру, сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Кассир отделения при приёме денежных средств от вкладчика обнаружила среди большой массы денежных средств 500-рублевую купюру с признаками подделки. Сотрудники полиции изъяли купюру и направили на экспертизу, которая показала, что ассигнация действительно оказалась поддельной.

«Оперативники выяснили, что фальшивка оказалась в выручке, собранной предпринимателем из нескольких торговых точек, поэтому сложно установить, кто именно и где расплатился денежной купюрой. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы», — отметили в полиции.

По данным отдела экономической безопасности МУ МВД России «Нижнетагильское», за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 15 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Эксперты отмечают, что чаще всего подделываются и сбываются купюры номиналом 5000 рублей, реже — 1000 рублей. Сотрудники полиции предупреждают: нужно обращать внимание на качество бумаги и цвет банкноты.