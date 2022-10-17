Полицейские Нижнего Тагила завели уголовное дело на жителя Новоуральска за сбыт советских медалей

Полицейские линейного отдела на станции Нижний Тагил возбудили уголовное дело по факту сбыта государственных наград в отношении 36-летнего жителя Новоуральска. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в июне 2022 года на вокзале в Верх-Нейвинске мужчина пытался продать 9 государственных наград СССР за 2 тысячи рублей.

Среди продаваемых медалей полицейские обнаружили: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945» и «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945» в двух экземплярах каждая, «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и две медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945».

После задержания злоумышленника все награды были изъяты и отправлены на исследование, которое подтвердило их подлинность. Как пояснил подозреваемый, он нашёл медали на садовом участке, который купил в 2020 году. Позже, когда ему понадобились деньги, он решил продать их и разместил соответствующие объявления в интернете.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев.