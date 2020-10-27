Полицейские Нижнего Тагила задержали наркодилера

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических веществ в крупном размере. Как рассказали АН «Между строк» в тагильской полиции, располагая информацией о возможной причастности 40-летнего жителя района Красный Камень, проживающего по улице Фронтовой, к незаконному обороту наркотических средств, сотрудники полиции установили за ним наблюдение. После проведённых оперативных мероприятий мужчина был задержан.

«В ходе обыска в его жилище при понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещества, указывающие на то, что мужчина действительно занимался запрещённой деятельностью. В комнате, расположенной в доме, полицейскими был обнаружен чёрный пакет, внутри которого находились: два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета, весы, несколько полимерных пакетиков с наркотическим веществом белого, серого, кремового и голубого цвета и таблетки», — пояснили в полиции.

В дальнейшем при осмотре территории, прилегающей к дому, оперативники заметили металлический контейнер, используемый для хранения крупногабаритных вещей. В нём наркополицейские нашли пакеты, в которых подозреваемый тщательно скрывал наркотические вещества и остальную атрибутику своей преступной деятельности.

Всего в доме подозреваемого обнаружилось более 100 граммов синтетического и растительного наркотика, который мужчина в ближайшее время намеревался сбыть путём закладок на территории Нижнего Тагила. Со слов задержанного, преступной деятельностью он занимался на протяжении двух лет, хотя имел официальную работу.

По данному факту в отношении ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.