Полицейские Нижнего Тагила задержали лжеминёра Демидовского колледжа

Полицейские Нижнего Тагила совместно с коллегами из ФСБ установили личность и задержали лжеминёра, который 19 марта по телефону сообщил о заложенной бомбе в здании Демидовского колледжа по улице Карла Маркса. На место происшествия были стянуты оперативные службы города. Из учебного заведения эвакуировали 300 учащихся и 15 сотрудников. Взрывное устройство обнаружено не было. По словам полицейских, злоумышленником оказался студент третьего курса этого же колледжа.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что оперативники задержали подозреваемого по пути к дому у торгового центра на улице Фрунзе и доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

«Сотрудникам полиции подозреваемый признался, что после пары он вместе с одногруппниками вышел на улицу покурить. Когда один из ребят спросил фигуранта, может ли он позвонить в полицию и сообщить о якобы заложенной бомбе, парень, не задумываясь о последствиях, набрал со своего сотового телефона номер вахты в общежитии и, когда дежурная ответила, сделал то, что являлось предметом спора, а затем сразу прекратил разговор. После этого все как ни в чём не бывало пошли в столовую, а спустя несколько минут приехали полицейские и всех начали выводить на улицу», — рассказали в ведомстве.

В полиции также отметили, что молодой человек вместе со всеми вышел из колледжа и некоторое время стоял на улице, наблюдая за происходящим, а затем ушёл домой.

По данному факту в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила возбуждено и расследуется уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.