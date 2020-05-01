Полицейские Нижнего Тагила установили личность мужчины, тело которого нашли на Вагонке

Полиция Нижнего Тагила установила личность мужчины, тело которого было найдено утром 1 мая недалеко от автостоянки на улице Свердлова в Дзержинском районе города.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что погибшему 57 лет, он работал подсобным рабочим в одной из коммунальных организаций.

«Оперативники в ходе проверки получили информацию, что, предположительно, похожий мужчина проживает в доме по улице Чайковского, там провели опрос и установили его гражданскую супругу, которая его опознала. Женщина подтвердила, что муж не пришел ночевать, она предположила, что он мог выпить с приятелями. Готова была уже обратиться в полицию, когда сотрудники сами пришли к ней», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

В правоохранительных органах не исключают, что мужчина мог умереть от переохлаждения, точную причину смерти установит судмедэкспертиза.