В Нижнем Тагиле на Вагонке нашли тело мужчины. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего

В Дзержинском районе Нижнего Тагила, недалеко от автостоянки по адресу улица Свердлова, 15, утром 1 мая было обнаружено тело мужчины без видимых следов насильственной смерти. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, поскольку никаких документов при нём не было.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», труп был найден сторожем автостоянки около 9 часов утра. Он рассказал прибывшим на место правоохранителям, что накануне вечером видел подвыпившего мужчину, который ходил около парковки. Охранник сделал ему замечание и посоветовал уходить домой. А утром при обходе территории, в пяти метрах напротив въезда на автостоянку он обнаружил труп вечернего гостя.

При опросе жителей прилегающего района сотрудникам полиции не удалось установить личность погибшего. Также в ведомстве сообщили, что в органы внутренних дел не поступало заявления о пропаже мужчины.

Неизвестному примерно 50-60 лет, его рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие тёмные с сединой, глаза светлые. Был одет в толстовку красного цвета, тёмные джинсы и тёмные ботинки.

Сотрудники полиции просят граждан, кому что-либо известно о возможном исчезновении похожего по приметам мужчины, обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435)97-68-02, или в группу розыска по телефону 8 (3435) 97-68-59.