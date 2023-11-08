Полицейские Нижнего Тагила спасли женщину, едва не ставшую жертвой мошенничества

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции совместно с представителем банка уберегли местную жительницу от участия в мошеннической схеме. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» уточнили, что преступление удалось предотвратить благодаря бдительной сотруднице одного из местных банков, которая, заметив странное поведение клиентки, желавшей оформить кредит в размере 600 тысяч рублей и обналичить сумму, прибегла к помощи полицейских.

В офис банка женщина пришла с уже оформленной заявкой на кредит. Во время приёма она странно вела себя, регулярно поглядывая в свой смартфон. Вызванные на место полицейские, стажёры службы участковых уполномоченных ПДН ОП № 18 Илья Волосников и Елена Забелина, при общении с женщиной выяснили, что с прошлого вечера она общается с злоумышленниками, которые от имени сотрудников правоохранительных органов убедили её взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».

Преступную схему удалось прервать, а полицейские объяснили гражданке, что подобные звонки и требования — классическая схема мошенничества. Благодаря оперативным действиям полицейских и отзывчивой сотрудницы банка удалось предотвратить нанесение значительного материального ущерба женщине, отметили в ведомстве.

Сразу после инцидента женщина была доставлена в ОП № 18, где с ней провёл профилактическую беседу начальник участковых уполномоченных Михаил Вагизов, в очередной раз напомнивший о риске стать жертвой дистанционных мошенничеств.

Отметим, в рамках профилактических мероприятий по предотвращению дистанционных преступлений сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» регулярно находятся на дежурстве и ежедневно появляются в отделениях банков, напоминая о действиях мошенников и правилах безопасного поведения.