Полицейские Нижнего Тагила нашли родных пенсионерки, которая потерялась на Вагонке

Полицейские совместно с поисковым отрядом «Скорпион» нашли родных 75-летней Алевтины, которую бригада скорой помощи подобрала в районе дома № 36 на улице Тельмана. Бабушка назвала медикам свой адрес, но сама не помнила, как добраться до дома. Сейчас пенсионерка находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», волотёры проверили адреса нахождения возможных родственников пожилой женщины. По одному из них проживает сестра пенсионерки — женщина в преклонном возрасте, которая не передвигается даже по дому. За ней ухаживает пожилой родственник.

Полицейские передали информацию о непростой ситуации жителей Дзержинского района в социальные службы для оказания необходимой помощи пенсионерам.