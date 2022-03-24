В Нижнем Тагиле разыскивают родственников 75-летней женщины

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают родственников 75-летней женщины, которая представилась Алевтиной. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 22 марта на Вагонке в районе дома № 36 на улице Тельмана бригада скорой помощи заметила пожилую женщину, которая находилась в растерянности. Пенсионерка назвала медикам свой адрес, они довезли её до дома, соседи подтвердили, что женщина здесь проживает одна. Сейчас бабушка находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь.

Сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливают возможных родственников. Если вы знаете близких Алевтины, позвоните в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 97-68-02.