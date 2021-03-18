Полицейские Нижнего Тагила накрыли наркопритон в посёлке Старатель

В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон в квартире дома по улице Азовская в посёлке Старатель. В ходе операции задержали 40-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков хозяина квартиры.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оперативники для проверки информации о причастности к сбыту наркотиков, установили за мужчиной наблюдение. Полицейские выяснили, что в квартиру к местному жителю часто приходили люди, замеченные в употреблении запрещённых веществ.

Подозреваемого задержали на выходе из квартиры. Помимо хозяина, полицейские задержали ещё одного мужчину и четырёх женщин, бывших в гостях у владельца жилища. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

При личном досмотре у хозяина квартиры в куртке обнаружили свёрток из фольги с наркотическим веществом. Пару пакетиков с аналогичным запрещённым веществом оперативники изъяли у двух женщин: у одной свёрток из фольги находился в кармане одежды, вторая сбросила свёрток сразу, как увидела сотрудников.

«При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли многочисленные вещественные доказательства. На балконе обнаружен ещё один свёрток с наркотиком. По всей квартире были разбросаны бумажные трубочки, золотинки со следами нагара. На стенке в комнате в небольшой коробке лежали шприцы и лекарственные препараты», — пояснили в ведомстве.

С связи с этим в отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по факту хранения и сбыта наркотических, а также за организацию либо содержание наркопритонов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двух женщин, задержанных на месте, привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотика.

В пресс-группе отметили, что это уже третий с начала года притон, деятельность которого пресекли сотрудники полиции Нижнего Тагила.