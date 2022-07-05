Полицейские нашли 66-летнего грибника, потерявшегося в лесу под Нижним Тагилом

4 июля сотрудники полиции обнаружили пропавшего 2 июля 66-летнего Бабаши Меджида Агамоглан оглы во время обхода коллективного сада № 13 НТМК в районе станции Лая. Оказалось, что грибник самостоятельно вышел из леса.

Как рассказали в пресс-группе ГУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники полиции опрашивали садоводов, выясняя обстоятельства кражи в коллективном саду. На одной из улиц они обратились к мужчине, похожего по описанию на заблудившегося грибника.

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где рассказал, что самостоятельно вышел из леса и за время, проведённое в поисках обратного пути, не пострадал.

Напомним, что 2 июля рано утром 66-летний житель ГГМ уехал на электричке до станции Лая за грибами и заблудился в лесу.