В лесу под Нижним Тагилом третий день ищут заблудившегося грибника

В лесах под Нижним Тагилом в районе станции Лая пропал 66-летний Меджид Бабаши. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение в полицию поступило от ЕДДС: мужчина сам позвонил и рассказал, что заблудился. В полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия с привлечением специалистов поискового отряда «Скорпион», сотрудников ППС и пожарных. Установлено, что житель ГГМ рано утром 2 июля уехал на электричке до станции Лая за грибами. В последний раз на связь выходил 3 июля около 10 часов утра. Дважды поисковики выходили на места его стоянок, но мужчина к тому времени уже уходил. Сейчас его телефон недоступен, розыск мужчины продолжается. Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего грибника, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 21 по телефону 8 (3435) 97-63-02.