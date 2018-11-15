Покусанная питбулями жительница Нижнего Тагила отсудила у хозяев собак 30 тысяч рублей

Тагильчанка Ольга Ж. смогла через суд получить компенсацию за моральный вред, нанесённый ей в результате нападения двух собак породы американский питбуль. Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в октябре прошлого года Ольга шла по улице Новострой в сторону улицы Пархоменко. Навстречу женщине двигалась дама с двумя питбулями на поводке, но без намордников.

«Поравнявшись, одна из собак атаковала Ольгу, порвала перчатки и покусала кисть левой руки. Потерпевшая женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью, почти две недели она находилась на амбулаторном лечении. Пострадавшей пришлось лечиться от стресса: от испуга у неё начались сильные головные боли, головокружение, появился страх от вида собак бойцовских пород. 10 дней ей пришлось провести в неврологическом отделении ГБУЗ СО № 4 Нижнего Тагила», — пояснили в областном суде.

Хозяйка собак была признана виновной по статье 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» закона об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Потерпевшая обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с владельца собак компенсацию за материальный и моральный вред в общей сумме 79 тысяч рублей.