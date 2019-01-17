Покупательница отсудила у бизнесмена из Нижнего Тагила 885 тысяч рублей за некачественную шубу

Жительница Качканара Валентина Седых смогла отсудить 885 тысяч рублей у владельцев нижнетагильского мехового салона Ponti за некачественную шубу. Как следует из материалов суда, в январе 2018 женщина приобрела в данном магазине шубу из меха норки и соболя за 290 тысяч рублей, но через два месяца заметила, что швы на одежде стали расходиться. Седых обратилась в салон с просьбой о расторжении договора купли-продажи и возврате денег. Предприниматель согласился с требованиями, но позже отказался от своих слов. Женщина подала иск в Качканарский городской суд, в котором просила взыскать с ИП Муратидиса стоимость приобретённого товара (290 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей), судебные расходы по оплате услуг представителя (10 тысяч рублей), а также неустойку и штраф.

«Решением Качканарского городского суда исковые требования были удовлетворены частично. С индивидуального предпринимателя взысканы денежные средства, уплаченные за шубу (290 тысяч рублей), неустойка за нарушение срока возврата денег в размере 290 тысяч рублей, компенсация морального вреда (5 тысяч рублей), штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке (292 500 рублей) и расходы на оплату услуг представителя в размере 7 тысяч рублей. Всего взыскано 884 500 рублей. Также с предпринимателя в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 12 045 рублей», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в суде вышестоящей инстанции, но судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, снизив только размер госпошлины с 12 до 9 тысяч рублей.