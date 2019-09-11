Поклонская запустит собственное YouTube-шоу

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена стать ведущей собственного YouTube-шоу, пишет РИА Новости.

По её словам, на видеохостинге уже есть канал, где публикуются её выступления. Она хочет создать новый, на котором будет выходить шоу с примерной периодичностью раз в месяц. Поклонская уточнила, что в программе будут обсуждаться вопросы политики и международных отношений.

«У меня много молодёжи такой очень инициативной, много предлагают идей, поэтому, думаю, в ближайшее время появится такой канал. Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан», — сказала депутат.

Наталья Поклонская избрана в Госдуму в 2016 году по спискам партии «Единая Россия». Она работает зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В YouTube Поклонская популярна благодаря мему «няш-мяш», который появился весной 2014 года. Тогда Поклонская стала главой прокуратуры Крыма и дала пресс-конференцию, которой заинтересовались пользователи Сети, в особенности из Японии. Японцев впечатлил образ девушки в строгой форме, впоследствии в интернете появилось много публикаций, посвящённых Поклонской, в том числе в стиле аниме, в котором популярно слово «няш». В марте Наталья Поклонская сообщила о планах зарегистрировать мем в качестве крымского бренда.