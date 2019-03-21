Поклонская зарегистрирует право на интернет-мем «няш-мяш»

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости заявила о планах зарегистрировать посвящённый ей интернет-мем «няш-мяш» в качестве крымского бренда.

По словам Поклонской, она долго не принимала мем «няш-мяш», но он её всё же «нашёл» и «догнал».

«Это ассоциация, конечно же, со мной. Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем, чтобы зарегистрировать право на "Няш-мяш — Крым наш", и затем уже посмотрим, как дальше пойдёт», — объяснила депутат.

Она подчеркнула, что никакого коммерческого интереса в использовании мема сейчас нет, но он может помочь продвинуть крымского производителя и его товары на рынке.

«Ассоциация "Няш-мяш — Крым наш" — это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна», — отметила Поклонская.

Мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Поклонская стала главой прокуратуры Крыма и дала пресс-конференцию, которой заинтересовались пользователи Сети, в особенности — из Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, и впоследствии в интернете появилось много публикаций, посвящённых Поклонской, в том числе в стиле аниме, в котором популярно слово «няш».

Также был создан видеоклип «Няш-мяш» про Поклонскую — на данный момент он собрал более 40 млн просмотров. Примечательно, что вставки в стиле аниме в этом клипе рисовала жительница Нижнего Тагила Надежда Ракитина, работающая инженером на НТМК.