Поклонская предложила наделить россиян правом отменять законы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила в своём телегам-канале о том, что хочет наделить россиян правом пересматривать или отменять старые законы.

«Таким образом мы наладим диалог между властью и народом. Люди будут понимать, что их мнение является важным и что они могут влиять на жизнь в стране», — пишет Поклонская.

По её мнению, возможность пересмотра принятых законопроектов сможет работать так: граждане будут иметь право подготовить обращение против закона, который их не устраивает, и зарегистрировать его через портал госуслуг РФ, и если эта петиция соберет 100 тысяч подписей, то депутаты и сенаторы должны будут доработать или отменить документ. В противном случае им надо будет подготовить официальное заявление, почему этот закон нужно оставить.

Поклонская добавила, что со своей командой подготовит проект такого предложения. По её мнению, эта инициатива должна получить соответствующую поддержку экспертных советов и правительства.