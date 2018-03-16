Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов из-за позиции по Крыму

Наталья Поклонская заявила, что направила письмо на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность страны и неуважительное отношение к крымчанам, пишет РБК.

«Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши», — заявила Поклонская.

Ранее, 7 марта, Поклонская сообщила ТАСС, что в действиях Собчак есть признаки непризнания территориальной целостности России, после того, как Собчак рассказала, что обратилась к властям Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым.