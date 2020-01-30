«Пока, Миша»: жители Чувашии отметили отставку губернатора фейерверками (ВИДЕО)

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, жители Чувашии празднуют отставку губернатора Михаила Игнатьева, которого президент Владимир Путин снял с должности в связи с утратой доверия.

В опубликованном ролике показана установленная на снегу коробка с пиротехникой, рядом с которой надпись «Пока Миша» (пунктуация оригинала). Также в видео показаны залпы салюта, который якобы запустили в честь отставки Игнатьева.

В чувашских пабликах в социальных сетях многие подписчики также выражают радость по поводу ухода Игнатьева с поста губернатора, но в то же время они сомневаются, что смена главы региона на что-то повлияет.

Напомним, ранее стало известно, что Игнатьева исключили из «Единой России», а накануне на отправили в отставку с поста губернатора Чувашии. Незадолго до этого он оказался в центре скандалов — с вручением служебных машин МЧС и призывом «мочить» журналистов и блогеров за критику власти.