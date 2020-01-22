Поисковый отряд «Лиза Алерт» создаст карту камер видеонаблюдения Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов Свердловской области, чтобы помочь волонтёрам в поиске пропавших людей. Как сообщили в официальной группе отряда во «ВКонтакте», помочь в составлении карты может любой желающий.

«Наверное, каждый из вас задавался вопросом, как в городе с миллионным населением бесследно может пропасть человек? Ведь вокруг столько камер, на которые он мог бы попасть… Вот и мы задумались над этим вопросом и решили попытаться сделать “невозможное”, а именно — составить карту Екатеринбурга и Свердловской области с максимальным количеством камер на различных объектах», — обращается к своим подписчикам «Лиза Алерт».

Чтобы помочь волонтёрам в составлении карты, необходимо сообщить о местонахождении камер видеонаблюдения в Нижнем Тагиле, заполнив специальную анкету.