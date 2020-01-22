Поисковый отряд «Лиза Алерт» создаст карту камер видеонаблюдения Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов Свердловской области, чтобы помочь волонтёрам в поиске пропавших людей. Как сообщили в официальной группе отряда во «ВКонтакте», помочь в составлении карты может любой желающий.
«Наверное, каждый из вас задавался вопросом, как в городе с миллионным населением бесследно может пропасть человек? Ведь вокруг столько камер, на которые он мог бы попасть… Вот и мы задумались над этим вопросом и решили попытаться сделать “невозможное”, а именно — составить карту Екатеринбурга и Свердловской области с максимальным количеством камер на различных объектах», — обращается к своим подписчикам «Лиза Алерт».
Чтобы помочь волонтёрам в составлении карты, необходимо сообщить о местонахождении камер видеонаблюдения в Нижнем Тагиле, заполнив специальную анкету.
«Если вдруг вы увидели камеру на магазине или каждый день ходите мимо камеры на детском садике, на вашем подъезде, на стоянке, где паркуете свой автомобиль, потратьте минутку и заполните наш опросник», — добавили в отряде.