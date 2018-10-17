Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент без суда

Минкомсвязи и Минкульт разработают поправки, которые обяжут поисковики удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей без решения суда, пишут «Ведомости».

Также поисковики могут обязать при выдаче результатов в приоритетном порядке показывать ресурсы с легальным содержанием, а за отказ удалять ссылки на пиратские страницы интернет-компании будут штрафовать.

В данный момент операторы связи блокируют пиратский контент после жалобы правообладателей в Мосгорсуд. Как считают правообладатели, главный ресурс пиратских ссылок в поисковиках — «Яндекс», потому что Google и Mail.ru Group подобные ссылки удаляют регулярно.

Весной правообладатели предложили поисковику подписать меморандум о добровольном удалении пиратского контента из результатов выдачи. Этот вопрос обсуждали в сентябре на круглом столе в администрации президента. Тогда участники совещания, среди которых были Google, Mail.ru Group и «Яндекс», заявили о планах подписать меморандум в ближайшее время. В данный момент утверждены восемь пунктов документа из 15.

Напомним, в начале сентября телеканалы, принадлежащие «Газпром-медиа», подали иск к «Яндексу» из-за размещения пиратских версий сериалов на сервисе «Яндекс.Видео». По решению суда компания пиратские материалы удалила.