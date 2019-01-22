«Погибли уже семь человек». В Свердловской области хотят ужесточить правила получения охотничьего билета

Семь человек погибли и ещё четверо получили ранения во время охоты в лесах Свердловской области за 2018 и начало 2019 года. Такие данные привёл директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов. Сегодня, 22 января, он приехал в Нижний Тагил для встречи с руководителями десяти охотхозяйств, которые осуществляют свою деятельность в Пригородном районе.

По словам Кузнецова, можно добиться уменьшения количества случайных жертв на охоте, но для этого необходимы жёсткие меры. Сейчас в областном правительстве готовится обращение в Госдуму и Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой внести поправки в законодательство и ужесточить правила получения охотничьего билета, который даёт право на покупку огнестрельного оружия. Сегодня, чтобы получить такой билет, достаточно написать заявление с отметкой об ознакомлении с охотминимумом, предоставить ксерокопию паспорта и две фотографии. Никаких экзаменов сдавать не надо.

На встрече Кузнецова с руководителями местных охотохозяйств, по данным пресс-службы мэрии, сегодня обсуждались также выявленные административные и уголовные нарушения, профилактика распространения опасных инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются дикие животные, и увеличение численности волков на территории охотхозяйств.