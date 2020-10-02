Поездка губернатора Куйвашева в Верхотурье обошлась свердловскому бюджету в 1,5 млн рублей

В конце сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с министром строительства Владимиром Якушевым посетили Верхотурье, чтобы провести там совещание по программе благоустройства территорий. Командировка обошлась региональному бюджету в 1,5 млн рублей.

Как пишет Е1.ru, такая внушительная сумма получилась из-за того что чиновники поехали в духовную столицу Урала не на автомобильном кортеже, а полетели на вертолёте. Контракт на сопровождение и перевозку VIP-персон на сумму 1 млн 512 тысяч рублей был заключён между правительством Свердловской области и авиакомпанией из ХМАО «UTair-Вертолётные услуги». Под эти цели был выделен вертолёт МИ-8 МТВ.