Поэтический пикник пройдёт на Лисьей горе в Нижнем Тагиле

20 июля в 18:00 в Нижнем Тагиле пройдёт поэтический пикник в рамках проекта «Рифмы тагильских улиц» (12+). Участников ждут разговоры о поэзии, одиночестве и красоте, сладкие призы за смелость при чтении собственных стихотворений. Также желающим выступить или просто послушать стихи предлагают взять с собой чай, лимонад и лёгкий перекус.

Куратором поэтического пикника выступает тагильский поэт и журналист Камила Мориак. Сам проект «Рифмы тагильских улиц» является задумкой семейного психотерапевта, создателя социального молодёжного проекта «Точка опоры» Дмитрия Винокурова. По задумке организаторов, в городе необходимо развивать поэтическую культуру среди молодёжи и узнавать, о чём мечтает и рассуждает подрастающее поколение. Сегодня пройдёт вторая по счёту уличная поэтическая встреча.

«Первая встреча состоялась на набережной, где мы читали стихотворения о любви и море. Сегодня будем рассказывать стихотворения об одиночестве и великолепии. Такие темы выбраны не случайно. Так как это социальный проект, в котором присутствуют педагоги, хотелось бы аккуратно пообщаться с подростками на тему одиночества, узнать, насколько она близка им и через стихотворения донести слушателям, как великие люди справлялись с одиночеством, что они называли одиночеством. А великолепие мы взяли в противовес, чтобы у нас не получилась депрессивная тусовка. Поэтому поговорим о великолепном тоже: о природе, любви и дружбе», — поделилась с с «Афишей МС» куратор поэтического пикника Камила Мориак.

Регистрация на мероприятие доступна в личные сообщения куратору проекта Камиле Мориак или по телефону 8(912)658-58-22. Участие бесплатное.

Приглашённым гостем сегодняшнего пикника станет поэтесса из Екатеринбурга Виталина Тхоржевская. Также, организаторы подготовили креативные творческие конкурсы и призы для активных участников.