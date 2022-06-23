В Нижнем Тагиле запустили новый поэтический проект для молодёжи «Рифмы тагильских улиц»

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле стартует новый поэтический проект «Рифмы тагильских улиц» (12+). В субботу, 25 июня, в 15:00 на набережной пруда около ЗАГСа пройдёт первая читка, на которой подростки и молодые люди прочтут стихи о любви и море.

Чтения войдут в программу социально-театрального проекта для молодёжи «Точка опоры» (12+). Каждый месяц любой желающий сможет прочитать стихи классиков и современников на разных площадках города. Также организаторы обещают поэтические баттлы, розыгрыши книг и конкурсы на самую классную рифму. Куратором чтений станет журналист и организатор поэтических баттлов в Нижнем Тагиле Камила Мориак.

«Поэтические чтения в Нижнем Тагиле я провожу уже 8 лет, с 2016 года. В арт-пространствах, в барах и на улицах. На наших вечерах всегда очень много молодёжи. Но мне всегда хотелось как-то повзаимодействовать с подростками. Так как подростки очень тонкая и сложная конструкция, а специальными компетенциями я не обладаю, я не видела для себя возможным работать с юными поэтами. За “Точкой опоры” я наблюдаю давно. В меня очень попадает всё, что они делают. Хорошее и важное дело! А главное — с детьми работают профессионалы», — говорит Камила Мориак.

«Точка опоры» — это продолжение социально-театрального проекта для подростков и молодёжи, который в 2021 году придумала общественная организация «Город добрых людей». На встречах проекта подростки читали и обсуждали пьесы молодых драматургов, пробовали себя в творчестве и сами готовили постановки, а также посещали театр и кино. Кроме того, ребята встречались с актёрами, драматургами и интересными творческими жителями Нижнего Тагила.

«Откликаясь на запросы молодых людей, мы решили разнообразить наши активности. Теперь, кроме театрализованных читок пьес российских драматургов, подростки изучают современное искусство, готовят к открытию выставку арт-объектов, читают стихи, устраивают перформансы, изучают творчество уральских писателей, исследуют городскую среду и создают культурную карту города», — рассказал руководитель проекта «Точка опоры» Дмитрий Винокуров.

«Рифмы тагильских улиц» планируют проводить в разных форматах: разбор поэтических чтений, мастер-классы по поэзии, уроки ораторского мастерства, битвы на рифму и декламации на публику. Кроме того, организаторы ждут не только участников, но и творческих личностей в качестве кураторов-наставников для подростков.

«В поэзии очень много прекрасного. В своё время, когда я была сложным подростком, именно стихотворения классиков мне придавали силы и делали меня, как мне кажется, намного лучше. Точно сказанное слово, красивые фразы, мысли для размышления. Всё это очень вдохновляет на поиск прекрасного, заставляет присматриваться к деталям, искать ответы на сложные вопросы», — уверена Камила Мориак.

Чтения будут проходить на набережной и Лисьей горе, но при дождливой погоде мероприятия перенесут в арт-пространства и студии. Так, сегодня, 23 июня, в 18:00 в Центре семейной терапии на улице Восточной, 3 пройдёт подготовительный мастер-класс режиссёра Елены Янышевой для всех, кто планирует поучаствовать в читке.