Поджигатели овощной палатки и офиса провайдера «Планета» в Нижнем Тагиле попали на видео

В распоряжении АН «Между строк» появилась видеозапись момента поджога брендированного баннера провайдера «Планета» в Нижнем Тагиле. Инцидент произошёл в ночь на 11 июня 2021 года. На записи видно, как трое молодых людей идут по улице Первомайской в сторону улицы Серова. Один из злоумышленников подбегает к баннеру, поджигает его, после чего все трое убегают.

Отметим, несколькими минутами ранее указанных событий эта компания подожгла овощную палатку возле киоска «Ремонт обуви».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что пока личности злоумышленников установить не удалось, но работа в этом направлении продолжается.