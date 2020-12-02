Подсветить пешеходные переходы и сделать больше «лежачих полицейских». В мэрии Нижнего Тагила обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах 

С начала года на территории Нижнего Тагила было зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых травмированы 227 человек и погибли 14. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения заявил и. о. начальника городской ГИБДД Сергей Бернгардт. За отчётный период произошло 22 ДТП с участием несовершеннолетних, 26 детей были травмированы.

Представитель ведомства отметил, что только в ноябре зарегистрировано 21 ДТП, в которых травмировались 2 ребёнка.

«Нами был проведён анализ, после которого сделан вывод, что одним из значимых факторов, который сказывается на ситуации с безопасностью пешеходов, является работа наружного освещения, так как около половины ДТП с их участием в ноябре произошло в тёмное время суток. Кроме этого, негативно на благополучии участников дорожного движения сказываются нарушения водителями скоростного режима и переход пешеходами проезжей части в неположенном месте», — рассказал Сергей Бернгардт.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после рассмотрения вопроса и. о. начальника управления городским хозяйством Андрею Лебедеву поручено рассмотреть возможность освещения пешеходных переходов в течение всего тёмного времени суток и установки знака «Пешеходный переход» с подсветкой, а также разработать план мероприятий по дополнительному обустройству искусственных дорожных неровностей в 2021 году.

Отметим, что вопрос о необходимости освещения всех городских пешеходных переходов в тёмное время суток поднимается ГИБДД ежегодно, на что тагильские чиновники отвечают, что денег в городском бюджете на это не предусмотрено.