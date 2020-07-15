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Подрядчик просит на ремонт моста на проспекте Мира дополнительные деньги

15.07.2020 17:48
Подрядчик просит на ремонт моста на проспекте Мира дополнительные деньги

Ремонт автомобильного моста на проспекте Мира требует дополнительных вложений. Об этом сегодня зашла речь на выездном совещании, которое на строительной площадке провёл вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после вскрытия дорожного полотна были выявлены нарушения, допущенные предыдущими строителями моста. На путепроводе, который уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует выравнивающий слой.

 «Обсудив существующую проблему с проектантами и представителями Службы заказчика городского хозяйства, было принято решение заменить оградительные блоки (парапеты моста), чтобы соблюсти технологические требования к мостовой конструкции. Это влечёт за собой дополнительные расходы, но их источник уже определён, что позволит в срок завершить все ремонтные работы», заявил Егор Копысов.

Сейчас строители готовятся к восстановлению балок путепровода.

«На первой балке высокогабаритный транспорт повредил её нижнюю часть, но так как нагрузка на неё незначительная, то балка будет восстановлена. Ещё несколько балок, имеющих трещины, будут приведены в эксплуатационное состояние с помощью инъекционного способа заполнения трещин специальным раствором», — рассказал заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

Реконструкцией путепровода занимается «УБТ-Сервис». Начальная цена контракта составила 30,38 млн рублей. Подрядчику предстоит организовать временные присоединения коммуникаций на период ремонта, установить на объекте систему видеонаблюдения. Работы должны быть завершены к 31 августа. Гарантия на путепровод составит 8 лет.

Фото: 
«Тагильский рабочий»
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