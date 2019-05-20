Подрядчик Пионерского сквера показал, как будет выглядеть фонтан после реконструкции (ФОТО)

Фонтану Пионерского сквера на Вагонке вернут исторический облик. В течение лета строители поменяют оборудование фонтана, облицуют его гранитом и установят пять скульптур лягушек, которые изначально украшали объект.

Пять латунных фигурок лягушек установят по периметру фонтана. Одну в самом фонтане, две по кромке и одну возле него. Именно так выглядело сооружение в прошлом веке.

«Мы работали с готовым проектом. Немного поменяли эскизы лягушек, чтобы они выглядели по-разному. Фигурки будут антивандальными, будут крепиться на специальную арматуру в бетон, и их невозможно будет оторвать», — рассказали в ООО НТК «Стройрегион», которое занимается реконструкцией сквера.

Строители уже приступили к демонтажу оборудования и вырубке старых деревьев. Помимо фонтана, в сквере построят детские и спортивные площадки, 700-метровую велодорожку. Работы по благоустройству данного места отдыха ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Строители обещают завершить реконструкцию ко Дню города.