Подростки Нижнего Тагила снялись в фильме о проблеме нравственного выбора 

Участники социально-театрального проекта для подростков «Высокое напряжение» снялись в фильме, который был полностью создан местной творческой командой. Идею предложили сами ребята. К проекту подключились взрослые: актёр, режиссёр и художественный руководитель театра для детей и юношества «Берендей» Андрей Майданов, оператор Вячеслав Васенин, сценарист Елена Киселькова, а также тагильские музыканты.

50-минутный фильм «Твой выбор» (12+) по новелле американского автора детективов Эда Макбейна был полностью снят в Нижнем Тагиле. В кадре узнаваемые локации набережной, городских улиц. Также часть съёмок проходила в клубе «К2» на Вагонке. А байкеры клуба Revolvers помогли с реквизитом: поделились брутальной кожаной косухой и револьвером.

Главные герои фильма — американские подростки из «плохой компании». Они выясняют отношения с помощью оружия, не думая о завтрашнем днем. Интересно, что в оригинальной новелле не прописаны женские образы, но тагильские кинематографисты решили ввести их в сценарий.

«Это фильм не про бандитов, это фильм про выбор. Либо ты станешь бандитом, но ненадолго, потому что жизнь у них короткая. Либо ты выберешь полноценную жизнь, где есть любовь, дружба, свет. Вот об этом фильм. У Макбейна это прописано, и мы сохранили этот момент в фильме: ребята, которые оказались в критической ситуации, ещё не погрязли в криминале, и у них есть возможность вырваться из этого», — говорит режиссёр Андрей Майданов.

Главные роли в картине исполнили ребята из проекта «Высокое напряжение» Кирилл Бабайлов и Кристина Стяжкина, которые также участвовали в театральной читке по новелле Макбейна. В съёмках были задействованы и студенты-актёры: третьекурсники факультета художественного образования НТГСПИ Михаил Пинягин и Екатерина Лимаренко.

Фильм снимали в конце лета, часть съёмок проходила зимой. Режиссёр Андрей Майданов уверенно заявляет: ребята справились со своей задачей лучше профессиональных актёров.

«Было тяжело, было много проблем, но это огромный опыт. Это был дебют почти для всех участников проекта. Фильм сделан просто, в нём нет технически сложных сцен, но работа с материалом, с актёрами была проделана большая. Благодаря нашему замечательному оператору, хорошей команде фильм получился гораздо интереснее, чем могли бы снять профессионалы», — уверен актёр, помощник режиссёра Михаил Пинягин.

Как рассказал оператор ленты Вячеслав Васенин, постпродакшн завершится в марте. А премьера фильма пройдёт в начале апреля в клубе «К2». После показа хотят организовать концерт певицы и музыканта Ольги Тарасовой, Андрея Костенникова и группы «ЯснА», которые приняли участие в записи саундтрека.

Тизер фильма «Твой выбор»

«В Тагиле ещё не было фильма, который полностью снимался в городе. По крайней мере, я не видел ни одного такого фильма. Я видел любительские фильмы, клипы. Сейчас в планах съёмка художественной многосерийной ленты про Ермака. Возможно, найдутся меценаты, спонсоры, с помощью которых мы могли бы сделать фильм лучше. Я уверен, что Нижний Тагил достоин того, чтобы у него была своя киностудия», — заключает режиссёр Андрей Майданов.

Проект «Высокое напряжение» в Центре семейной терапии и консультирования был запущен весной 2021 года. С подростками на протяжении года занимались драматурги, актёры и режиссёры, психологи и социальные педагоги. В проекте приняли участие 100 школьников, состоялось 10 читок пьес современных драматургов.

В этом году, как рассказал руководитель Центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров, работа с подростками продолжится. В новом проекте сможет участвовать творческая молодёжь Нижнего Тагила. Музыканты, художники, фотографы, актёры, писатели организуются в 12 команд и на протяжении года будут работать над созданием различных творческих продуктов. Подробнее о новом проекте можно узнать здесь.