Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мёртвым

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мёртвым, со ссылкой на источник в Следственном комитете пишет РИА Новости.

«Найдено тело. Недалеко от места, где всё произошло», — рассказали в ведомстве.

Из слов собеседника следует, что, вероятнее всего, мужчина покончил с собой.

Напомним, вечером 12 октября неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области, после чего скрылся в лесу. В результате ранений погибли три человека, ещё двое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным источников ТАСС, подозреваемым в убийстве является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил её из ружья, а затем застрелил соседа и ещё двух человек на автобусной остановке.