Подозреваемый в получении взятки мэр Нефтеюганска вернулся на работу

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, в администрации которого ФСБ ранее проводило обыски, вышел с больничного и вернулся к своим профессиональным обязанностям, со ссылкой на источник в югорском правительстве пишет Ura.ru. В городской администрации также подтвердили информацию о возвращении Дегтярёва.

«Сергей Юрьевич уже вернулся с больничного и приступил к работе», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Получить комментарий самого Дегтярёва не удалось.

Напомним, 24 январе в мэрии Нефтеюганска, а также в квартире Сергея Дегтярёва сотрудники ФСБ и СКР провели обыски. Источники сообщали, что мэра подозревают в превышении полномочий и получении взятки, однако каких-либо официальных обвинений мэру предъявлено не было. Позже полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов попросил Генпрокуратуру проверить законность обысков в мэрии Нефтеюганска.