Подозреваемого в насилии над пятилетней девочкой под Сысертью отправили в СИЗО

Жителю посёлка Октябрьский Сысертского района Сергею Черных, которого подозревают в домогательствах к пятилетнему ребёнку, предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», со ссылкой на следственный отдел СКР по Сысерти пишет E1.ru.

Следователи добавили, что Черных сейчас находится в СИЗО Екатеринбурга, мера пресечения по решению суда выбрана ему на два месяца.

Напомним, бывшая сожительница Сергея Черных обвинила его в том, что он приставал к её малолетней дочке. Однако родные мужчины уверяют, что он на такое не способен, и утверждают, что мать девочки выдумала эту историю. Соседи Черных также говорили, что мать девочки могла оговорить Сергея: они рассказали, что когда в её дом пришли полицейские, чтобы опросить женщину по поводу преступления против её дочери, то хозяйка жилья была сильно пьяна.