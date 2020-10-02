Подмосковье медведь в цирке-шапито укусил за голову 12-летнего ребёнка

Медведь напал на дрессировщика и его сына в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области после выступления, пишет ТАСС.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вёл медведя в клетку. Животное было в наморднике, но, когда его вели по улице, он смог стащить его лапой и укусил ребёнка за голову. На помощь подоспел отец — он отогнал медведя, получив незначительные травмы. Пострадавших госпитализировали. Раны ребёнку оперативно зашили в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Факт случившегося подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются», — сказали в главке.

Свою проверку также проводит прокуратура Московской области.