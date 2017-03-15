«Подкупленные сто раз единороссы!» Фракция ЛДПР со скандалом покинула заседание Госдумы

Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы после того, как заявление лидера партии Владимира Жириновского поручили проверить комитету по этике. По данным «Медузы», Жириновский объявил, что от «Единой России» в парламенте присутствуют «подкупленные сто раз» депутаты. Он заявил, что в ходе выборов на кандидатов от ЛДПР оказывали давление. И пообещал расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году. После этого вице-спикер Думы Сергей Неверов («Единая Россия») попросил проверить слова лидера ЛДПР.

«Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале. Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», – сказал Неверов.

«Вы все здесь незаконно, "Единая Россия"! Половина! И за это вас будут судить! Или в следующем году, или через пять лет», – цитирует Жириновского «Медуза».

После этого представители ЛДПР покинули зал заседаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал всем депутатам «успокоить эмоции».

Агентство новостей «Между строк»