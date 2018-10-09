Подчинённый просит наказать начальника подразделения свердловского МЧС. «Пил водку в рабочее время за счёт автошколы, у которой до этого принимал экзамены» (ВИДЕО)

Старший госинспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Сергей Богдашин из Нижнего Тагила обратился к министру МЧС России Евгению Зиничеву с просьбой провести служебную проверку в отношении своего непосредственного руководителя. Текст обращения Богдашина к министру оказался в распоряжении АН «Между строк», сам он подтвердил его подлинность. По мнению Богдашина, начальник свердловского Центра ГИМС МЧС России Алексей Климов нарушил «кодекс чести сотрудников МЧС» и Трудовой кодекс РФ, совершив коррупциогенный проступок.

Как указывает в своём обращении Богдашин, 20 сентября на тагильском участке ГИМС принимались экзамены по судовождению у курсантов автошколы «Люкс». Из Екатеринбурга для аттестации приехали инспекторы, юрист и начальник Центра ГИМС Алексей Климов. После экзаменов начальство уехало на обед с представителем автошколы, вернувшись через два часа в состоянии алкогольного опьянения.

«В кафе “Мир”, как видно из видеозаписи, которая у меня имеется, Климов А. Г., Обоскалов Д. В., Морозов А. В. употребляли спиртные напитки — две бутылки водки “Царская”… Оплату за еду, спиртное в кафе проводили представители автошколы “Люкс” в пределах 4,5 тысяч рублей», — говорится в обращении Богдашина к министру МЧС.

Как рассказал АН «Между строк» инспектор, видеозапись и информация о застолье у него оказались случайно. Под руководством Климова он работает всего год, и за это время у него сложились с начальником напряжённые отношения.

«Летом этого года я получил необоснованный выговор за то, что работал на озере Таватуй без летней форменной куртки, хотя я был одет по погоде. Поэтому, когда я увидел, что сам Климов в форме МЧС и в рабочее время пил водку за счёт автошколы, у которой до этого принимал экзамены, я счёл необходимым доложить об этом руководству. Я не думал, что эта история окажется в СМИ, но, по моему мнению, действия руководства Центра порочат честь и достоинство сотрудника МЧС», — говорит Богдашин.

Был ли обед благодарностью автошколы за какое-то решение комиссии на экзамене, тагильский госинспектор не знает.

«Я не хочу никого обвинять, у меня нет доказательств, поэтому я обратился к вышестоящему руководству с просьбой провести проверку», — объясняет Сергей Богдашин.

По его информации, министерство спустило его обращение в региональное управление. За две недели с момента отправки письма с ним никто не связывался, Климов продолжает возглавлять Центр ГИМС.

Редакция АН «Между строк» направило 8 октября в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ведомство не предоставило оперативный ответ.