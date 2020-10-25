Под Туринском произошло серьёзное ДТП с автомобилем «Яндекс.Такси». Пострадали пять человек

Утром 25 октября на 143 км автодороги Камышлов-Туринск-Тавда столкнулись LADA Kalina «Яндекс.Такси» и Mitsubishi Lancer. ДТП произошло после того, как 20-летний водитель отечественной легковушки начал совершать обгон, но автомобиль начало заносить. В результате мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что в результате ДТП пострадали водитель и два пассажира LADA Kalina, которые ехали из Ирбита в Тавду, а также семейная пара, которая ехала в Ирбит на Mitsubishi Lancer. Для деблокировки пострадавших на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. С травмами различной степени тяжести водителей и пассажиров доставили в Туринскую ЦРБ.

«20-летний водитель автомобиля LADA Kalina имеет стаж управления транспортными средствами 2 года и ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что попросил автомобиль у друга, чтобы съездить в Тавду», — добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать такую скорость, которая обеспечит безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, также необходимо воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.